Кабмин изменил состав коллегии Министерства по делам молодежи Татарстана
Кабмин Татарстана расширил состав коллегии Министерства по делам молодежи Татарстана с 16 до 19 человек. Так, из него вывели Аллу Кондратьеву, следует из постановления, которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
В состав коллеги ввели пять человек:
- Раушана Зарипова, и. о. начальника Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни аппарата кабмина Татарстана;
- Андрея Кондратьева, председателя ЦИК Татарстана (по согласованию);
- Дениса Лулакова, заместителя министра по делам молодежи Татарстана;
- Айгуль Сабирову, заместителя министра по делам молодежи Татарстана;
- Тимура Сулейманова, помощника раиса Татарстана, главу республиканского отделения «Движение первых».
В мае раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал о проделанной работе Министерства по делам молодежи республики и точках роста. О планах и задачах в сфере молодежной политики — в репортаже «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым