Кабмин изменил состав коллегии Министерства по делам молодежи Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кабмин Татарстана расширил состав коллегии Министерства по делам молодежи Татарстана с 16 до 19 человек. Так, из него вывели Аллу Кондратьеву, следует из постановления, которое подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

В состав коллеги ввели пять человек:

Раушана Зарипова, и. о. начальника Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни аппарата кабмина Татарстана;

Андрея Кондратьева, председателя ЦИК Татарстана (по согласованию);

Дениса Лулакова, заместителя министра по делам молодежи Татарстана;

Айгуль Сабирову, заместителя министра по делам молодежи Татарстана;

Тимура Сулейманова, помощника раиса Татарстана, главу республиканского отделения «Движение первых».



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В мае раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал о проделанной работе Министерства по делам молодежи республики и точках роста. О планах и задачах в сфере молодежной политики — в репортаже «Реального времени».



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Айрат Назипов