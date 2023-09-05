В Казани на территории вдоль Кировской дамбы появится новое общественное пространство

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

На территории вдоль Кировской дамбы появится новое общественное пространство — для горожан организуют зону отдыха на воде. Сегодня территорию осмотрели раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.



Сейчас вдоль дамбы нет какой-либо инфраструктуры для пеших прогулок, не предусмотрено и зон отдыха. Это пространство решили благоустроить и разместить здесь объекты для водного отдыха.

Рустам Минниханов поручил Институту развития городов и Институту пространственного планирования Татарстана совместно с мэрией Казани разработать и представить мастер-план развития территории.

— Самое главное — люди. Им должно быть удобно. Приехать на машине, припарковаться. Приехать на такси — высадиться, — отметил Минниханов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Известно, что между Кремлевской и Кировской дамбами на берегу Казанки разобьют парк «Манзара». Однако в этом году работы не начнутся — на 2023-й не предусмотрели финансирование строительства.

Руководитель Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова сообщала, что новое общественное пространство хотят создать на месте бывшего парка аттракционов «Кырлай» в Казани — рядом с планируемым парком «Манзара».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко