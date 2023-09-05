Владимир Путин: «Важно предоставить равные права всем без исключения участникам СВО»

Всем участникам специальной военной операции необходимо предоставить равные права, заявил президент России Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».



— Важно предоставить равные права, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам СВО — и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным, сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в СВО, — приводит его слова RT.

Путин отметил, что военных и членов их семей необходимо обеспечить всеми положенными участникам СВО льготами и мерами поддержки.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко