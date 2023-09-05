Ущерб от засухи и заморозков посевам 35 хозяйств Татарстана оценили в 155 млн рублей

Предварительный ущерб от засухи и заморозков посевам 35 хозяйств Татарстана оценили в 155 млн рублей. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

— Введение режима ЧС позволило хозяйствам заявить в страховые компании убытки. Проведены обследования пострадавших посевов от заморозков и засухи с участием представителей страховых компаний. Хозяйства продолжают данную работу и проводят сбор подтверждающих документов. В страховые компании заявлено ущерба на сумму 155 млн рублей по 35 хозяйствам, — сказал он.

Под урожай текущего года застраховано озимых и яровых культур на площади 567 тысяч га (15,7% посевов), из них озимые культуры — 203 тысячи га, яровые — 364 тысячи га. Заключено 126 договоров страхования, добавил Зяббаров.

Напомним, с 3 июля в Татарстане в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за заморозков, суховеев и засухи, был введен режим чрезвычайной ситуации.



Режим ЧС и региональный уровень реагирования установлен для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Актанышского, Алексеевского, Алькеевского, Альметьевского, Апастовского, Арского, Атнинского, Бавлинского, Балтасинского, Бугульминского, Буинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Дрожжановского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Кукморского, Лаишевского, Лениногорского, Мамадышского, Менделеевского, Мензелинского, Муслюмовского, Нижнекамского, Новошешминского, Нурлатского, Пестречинского, Рыбно-Cлободского, Сабинского, Сармановского, Спасского, Тетюшского, Тукаевского, Тюлячинского, Черемшанского, Чистопольского и Ютазинского районов Татарстана.

Минсельхозпроду Татарстана было поручено разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций.

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Максим Кокунин