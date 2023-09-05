Татарстан приведет законы об инновационной деятельности и промышленной политике в соответствие с ФЗ

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Госсовет Татарстана планирует внести изменения в законы «Об инновационной деятельности в РТ» и «О промышленной политике в РТ».

В пояснительной записке указывается, что законопроект разработан в целях приведения законов Татарстана в соответствие с федеральным законодательством и совершенствования их отдельных норм.

Так, в соответствии с ФЗ закрепляется понятие «технопарк в сфере высоких технологий», к нему устанавливаются требования, аналогичные схожим к инфраструктурным объектам. Органы государственной власти республики наделяются полномочиями устанавливать дополнительные требования к технопаркам.

В соответствии с ФЗ в законе Татарстана тоже закрепляется понятие «конгрессное и (или) выставочное мероприятие», а организация или содействие в их проведении относятся «к видам предоставления информационно-консультационной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности органами государственной власти и органами местного самоуправления».

Законопроект предлагает признать утратившей силу норму о ежегодном представлении Кабмином Татарстана в Госсовет республики доклада о состоянии и развитии региональной промышленности, изменение объясняют его открытостью и доступностью. Отмечается, что ежегодный отчет о деятельности органов исполнительной власти Татарстана в том числе содержит раздел «промышленность», включающий в себя информацию по основным бюджетообразующим отраслям промышленности региона.

Законопроект находится на стадии рассмотрения, он вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования. Принятие закона не потребует дополнительных расходов бюджета Татарстана.

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Маргарита Головатенко