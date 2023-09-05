«Корпорация «Туризм.РФ» утвердила мастер-план развития курорта «Казань марина»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Совет директоров АО «Корпорация Туризм.РФ» под руководством зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко утвердил мастер-планы развития туристической территории «Казань марина» в Татарстане.

Как сообщили в корпорации, курорт станет первым построенным как минимум за последние 30 лет туристическим центром с мариной полного цикла на Волге. На 72,8 гектара планируется возвести девять гостиниц на 1 250 номеров, а на Волге и Каме хотят создать яхтенную марину полного цикла на 300 яхт. Курорт станет одним из центров межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь».

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Также одобрены еще три проекта — «Долина Айна» на Сахалине, «Байкальская слобода» в Иркутской области и «Белокуриха горная» на Алтайском крае. Далее будет вестись работа с инвесторами и создаваться специальные проектные компании для строительства объектов туристической инфраструктуры.

— Их реализация позволит создать в Татарстане, Алтайском крае, Иркутской и Сахалинской областях более 8,5 тыс. комфортных номеров и свыше 10 тыс. новых рабочих мест. Благодаря этому вырастет турпоток — по предварительным расчетам, к 2030 году число туристов, выбравших для отдыха эти направления, составит 2,3 млн человек, — сказал Чернышенко.

Напомним, «Казань марина» рассчитана на посещение 620 тысяч человек в год. Курорт планируется открыть около города Лаишево в Татарстане в 2027 году.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Дарья Пинегина