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Мэрию Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании

10:37, 05.09.2023
Мэрию Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Здание мэрии Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщили «Реальному времени» в исполкоме:

— Получено сообщение о минировании здания мэрии Казани. В настоящее время сотрудники и персонал эвакуированы. Сотрудники правоохранительных органов проверяют здание.

18 августа эвакуации прошли в трех торговых центрах столицы Татарстана — «Южный», «Кольцо» и «Тандем».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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