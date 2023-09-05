Мэрию Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании
Здание мэрии Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании, сообщили «Реальному времени» в исполкоме:
— Получено сообщение о минировании здания мэрии Казани. В настоящее время сотрудники и персонал эвакуированы. Сотрудники правоохранительных органов проверяют здание.
18 августа эвакуации прошли в трех торговых центрах столицы Татарстана — «Южный», «Кольцо» и «Тандем».
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