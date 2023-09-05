В текущем году Татарстан экспортировал зерно на $12 млн

В текущем году Татарстан экспортировал излишки зерна на $12 млн, сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

По его словам, зерно из Татарстана уходит в Иран, Турцию, Сирию и Казахстан.

— Излишки зерна мы должны продать. Если по текущему году посмотреть, то на сегодняшний день мы почти на $12 млн зерна экспортировали. По итогам года посмотрим, какой объем будет. Продажи не останавливаем, — сказал он.

Напомним, закупочные цены на зерно в Татарстане снизились из-за запасов, образовавшихся после рекордного урожая 2022 года. Так, например, рожь в этом году продается на 22% дешевле, ячмень — на 17%, а пшеница — на 39% (по данным на 29 августа, — прим. ред.).



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин