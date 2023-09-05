Экс-аспиранта МГУ Азата Мифтахова арестовали по делу об оправдании терроризма

Экс-аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова арестовали по обвинению в оправдании терроризма, сообщила адвокат Светлана Сидоркина.



— Суд в Кирове в открытом заседании удовлетворил просьбу следователей ФСБ и избрал в отношении Азата меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 ноября, — приводит ТАСС ее слова.

Защита намерена обжаловать решение суда.

Юношу из Нижнекамска задержали в понедельник на выходе из колонии после отбытия им срока за хулиганство. ФСБ возбудила в отношении него дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, 4 сентября ему предъявили обвинение. В ходе следственных действий вину Азат не признал, воспользовавшись статьей 51.

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Маргарита Головатенко