Цифровой рубль могут начать использовать в международных расчетах в 2025 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Цифровой рубль может быть использован в международных расчетах уже в 2025 году. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Мы ожидаем, что международные расчеты с цифровым рублем начнутся уже к 2025 году, — цитирует его ТАСС.

Первый этап тестирования реальных операций с цифровыми рублями начался 15 августа, регулятор проводит «пилот» с ограниченным количеством клиентов.

В июле глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что в России «не будут никого загонять» в цифровой рубль. Вместе с тем в Банке России рассчитывают, что россияне все же начнут пользоваться цифровым рублем. Руководитель регулятора объяснила это тем, что для людей он будет «удобнее и дешевле».



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Айрат Назипов