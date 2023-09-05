Президент России предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне. Об этом он заявил на заседании Российского организационного комитета «Победа».



В рамках проекта глава государства предложил собрать артефакты и трофейные документы от начала до конца войны, а еще продемонстрировать приказы нацистов.

Российский президент заявил, что страна нуждается в национальном центре исторической памяти.

Он подчеркнул, что 9 мая 2025 года в России «должны отметить ярко и торжественно». Он видит главную задачу в наполнении всех мероприятий глубоким содержанием.

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Маргарита Головатенко