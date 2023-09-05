Урожайность зерновых культур в Татарстане упала на 30%

Урожайность зерновых культур в Татарстане упала примерно на 30%. Причиной тому стали плохие погодные условия, сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

По его словам, средняя урожайность в этом году составила 25,8% с гектара. Для сравнения, в 2022 году было 36,9 ц/га. Зяббаров рассказал, что причиной тому стали заморозки в начале мая: «Температура воздуха опускалась до -12 градусов», — сказал он.

Кроме того, в период вегетации на территории республики наступила засуха и выпало лишь 90 миллиметров осадков, что составляет 48% от нормы. Министр также добавил, что в восточной части региона из-за заморозков пострадало около 30 тысяч га.

Напомним, лидером по урожайности зерновых культур в этом году на территории Татарстана стал Тетюшский район, где было собрано 39,2 ц/га. Следом за ним идут Дрожжановский — 37,8 ц/га, Кукморский — 35,7 ц/га, Камско-Устьинский — 35,3 ц/га, Кайбицкий районы — 34,4 ц/га.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин