В Татарстане разработали порядок организации выборов в военное время и местах лишения свободы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Госсовет Татарстана поступил законопроект, вносящий изменения в Избирательный кодекс республики, которые должны привести его в соответствие с федеральным законодательством. Речь идет сразу о нескольких пунктах, в том числе и о механизмах проведения выборов в военное время, а также в местах лишения свободы.

Согласно документу, вносимые изменения соответствуют тем, что были утверждены Федеральным законом № 184-ФЗ (от 29 мая 2023 года). В первую очередь они касаются того, как должен выглядеть порядок проведения выборов и референдумов на территории республики при введении военного положения.

Раис Татарстана должен не ранее чем за 130 и не позднее чем за 90 дней до голосования направить в Центральную избирательную комиссию России предложение о проведении выборов на территории республики. После этого ЦИК проведет ряд консультаций с федеральным органом власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области обороны, а также органом власти в области обеспечения безопасности. После этого и будет принято решение о проведении выборов (в том числе с возможностью сокращения сроков избирательных дней).

Также законопроектом закрепляется положение о незамедлительном информировании президента России в случае принятия ЦИКом решения о проведении выборов, а также об информировании раиса Татарстан в случае отклонения его предложения.

Еще одним пунктом законопроекта стала организация голосования избирателей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, расположенных за пределами республики — избирательного округа.

Так, ЦИКом Татарстана могут быть сформированы специальные участковые комиссии. При этом они могут собираться в том числе из числа работников мест содержания, граждан, находящихся под стражей, подозреваемых и обвиняемых.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, 30 августа в Татарстане началось досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов муниципальных образований. С 30 августа по 5 сентября оно будет проходить в помещениях территориальных избирательных комиссий, а с 6 по 9 сентября — в помещениях участковых избирательных комиссий.

Чтобы проголосовать досрочно, избирателю необходимо подать заявление в соответствующую избирательную комиссию. В нем необходимо указать ФИО, дату рождения, адрес регистрации по месту жительства, причину досрочного голосования. Заявление можно подать в любое время до 9 сентября включительно.

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Максим Кокунин