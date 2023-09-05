Рустам Минниханов рассказал о роли организаций научно-образовательного комплекса Татарстана в развитии страны

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Ведущие организации научно-образовательного комплекса Татарстана участвуют во всех стратегических инициативах научно-технологического развития страны. Такое заявление сделал раис республики Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в регионе пять вузов являются участниками программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Функционируют три передовые инженерные школы, два специализированных учебно-научных центра, инжиниринговый центр, а также межотраслевой центр трансфера технологий.

— Особое место среди многообразия объектов передовой исследовательской и инновационной инфраструктуры занимает Научный центр мирового уровня федерального университета. Его деятельность направлена на экологически безопасное воспроизводство минерально-сырьевой базы республики, которая еще долгое время будет оставаться ключевым фактором экономического роста Татарстана, — передает слова Минниханова его пресс-служба.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Он добавил, что благодаря работе центра в сектор исследований и разработок из федерального бюджета поступило порядка одного миллиарда рублей за четыре года.

Напомним, Татарстан находится в лидерах в России по числу использований передовых технологий. Республика занимает первое место в рейтинге по уровню инновационной активности. Также регион расположился на втором месте в рейтинге российских регионов по числу молодых ученых. Каждый четвертый специалист младше 30 лет.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов