Генпрокуратура России признала деятельность НПО International Transport Workers Federation нежелательной

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность международной неправительственной организации International Transport Workers Federation из Великобритании. Как объяснили в надзорном ведомстве, ее участники выступают с антироссийскими заявлениями и осуждают спецоперацию.

— Одним из основных направлений работы организации с 2022 г. является содействие введению максимальным числом стран по примеру Великобритании запрета на заход в свои морские порты судов, зарегистрированных в нашей стране или арендованных российскими компаниями, а также ходящих под российским флагом. По инициативе секции докеров, входящей в ее структуру, подконтрольные профсоюзы в иностранных портах срывали разгрузку заходивших в них российских судов, — рассказали в Генпрокуратуре.

Еще организация оказывает финансовую помощь Украине. С начала спецоперации она передала различным подконтрольным Киеву структурам более $500 тысяч.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В июне Генпрокуратура признала деятельность американской неправительственной организации Wild Salmon Center (WSC) нежелательной в России. Организация декларирует такую цель, как «сохранение тихоокеанского лосося». Однако, как объяснили в надзорном ведомстве, фактически WSC используют как прикрытие для проектов, направленных на сковывание экономического развития России.

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Айрат Назипов