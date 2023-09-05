Снижение урожайности и цен, больше «сахара»: чем закончится сезон для аграриев Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Алексей Вангаев (архив)

Татарстан подводит итоги летнего сезона в агропромышленном комплексе республики. Заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Марат Зяббаров отчитался об основных показателях индустрии. Из-за погодных условий урожайность зерновых культур в этом году упала на 30%. Вместе с тем, имеющиеся прошлогодние запасы уронили закупочные цены. Впрочем, Татарстан все же экспортировал зерно — на $12 млн.

Урожайность зерновых культур в Татарстане упала на 30%

Свое выступление Марат Зяббаров начал с доклада по уборке урожая, отметив, что республика практически завершила уборку зерновых культур.

Обмолочено 1,417 миллиона гектаров или 98% площадей. Осталось убрать 25 тысяч гектаров, из них яровая пшеница — 10 тысяч га, гречиха — 15 тысяч га. В закрома региона поступило 3,662 миллиона тонн зерна в бункерном весе. При этом средняя урожайность составляет — 25,8 центнера с гектара. Для сравнения: в 2022 году было 36,9 ц/га.

скриншот realnoevremya.ru материалов с брифиига

Первая пятерка лидеров по урожайности зерновых культур выглядит следующим образом:

Тетюшский — 39,2 ц/га;

Дрожжановский — 37,8 ц/га;

Кукморский — 35,7 ц/га;

Камско-Устьинский — 35,3 ц/га;

Кайбицкий — 34,4 ц/га.

Замыкают рейтинг по этому показателю районы Юго-Восточного Закамья республики — Азнакаевский, Бавлинский и Ютазинский, у них урожайность около 15 ц/га.

Причиной снижения урожайности, особенно в восточной части республики, по словам Зяббарова, стали заморозки в начале мая, когда температура воздуха опускалась до — 12 градусов и засуха — за период вегетации (апрель — июль, — прим. ред.) по республике выпало 90 миллиметров осадков, что составляет 48% от нормы 187 миллиметров, — прим. ред.). При этом в восточной части республики из-за заморозков пострадало 30 тысяч гектаров посевов, осадков выпало в этой зоне еще меньше — лишь 45% от нормы или 84 миллиметров.

realnoevremya.ru/Алексей Вангаев (архив)

Как подчеркнул Марат Зяббаров, с завершением уборки зерновых работы на полях не заканчиваются. По его словам, хозяйствам еще предстоит обмолотить 28,8 тысячи гектаров кукурузы. Уборка этой культуры на силос началась практически во всех районах — в настоящий момент убрано 38 тысяч га или 25%, добавил он.

Кроме того, уже сегодня хозяйствами республики накопано 13,8 тысячи тонн картофеля (средняя урожайность — 292 ц/га) и 5,5 тысячи тонн овощей средняя урожайность — 195 ц/га.

Опасений по дефициту сахара в республике нет

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана также затронул тему сахара и сбора урожая свеклы. По его словам, четыре района республики уже приступили к ее сбору. Площадь уборки составляет 52 тысячи гектаров, всего в настоящий момент убрано 3,9 тысячи гектаров или 7%, рассказал он.

В целом, на сегодняшний день накопано 115 тысяч тонн свеклы, а ее урожайность достигает 295 ц/га.

— Заинский сахарный завод начал переработку сырья, выработано 2 тысячи тонн сахарного урожая. Буинский сахарный завод будет запущен в 10-х числах сентября. По предварительным расчетам, ожидаем более 1,5 млн тонн корней сахарной свеклы — это около 180 тысяч тонн сахарного песка. Для обеспечения населения требуется 100 тысяч тонн. Опасений по дефициту данной продукции мы не видим, — рассказал Зяббаров.

realnoevremya.ru/Алексей Вангаев (архив)

Закупочные цены на зерно в Татарстане снизились из-за прошлогодних запасов

Основной проблемой для сельхозпроизводителей на рынке зерна в 2023 году, как пояснил Зяббаров, стали высокие переходящие запасы, сформировавшиеся вследствие рекордного урожая прошлого года. Так, по состоянию на 4 сентября в Татарстане хранится 600 тысяч тонн того зерна.

— С целью поддержки производителей правительством России выделяется субсидия на возмещение затрат производителям зерновых культур на реализованное зерно. В прошедшем году в целях поддержки сельхоз-товаропроизводителей за счет средств федерального бюджета было просубсидровано 990 тысяч тонн реализованного зерна на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. Также дополнительную поддержку сельхозпроизводителям оказала закупка зерна в интервенционный фонд, в 2022 году закуплено 226 тысяч тонн зерна по ценам выше среднесложившихся, — рассказал министр.

Вместе с этим в текущем году до производителей доведена государственная поддержка в размере 718 миллионов рублей, субсидировано 446 тысяч тонн реализованного зерна.

скриншот realnoevremya.ru материалов с брифинга

Средние закупочные цены по состоянию 29 августа (без НДС) составляют собой следующее:

на пшеницу третьего класса — 10 тысяч рублей (ниже аналогичного периода 2022 года на 3%);

на пшеницу четвертого класса — 9,1 тысячи рублей (-9%);

на пшеницу пятого класса — 8,4 тысячи рублей (-3%);

на рожь — 6 тысяч рублей (-22%);

на ячмень кормовой — 7 тысяч рублей (-17%).

При этом в текущем году Татарстан экспортировал излишки зерна на $12 млн. Оно уходило из республики в Иран, Турцию, Сирию и Казахстан.



realnoevremya.ru/Алексей Вангаев (архив)

В сельском хозяйстве Татарстана продолжают использовать импортную технику

В Татарстане продолжается обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственных формирований республики. Так, с начала текущего года аграриями было приобретено ,1 тысячи единиц техники: 294 трактора, 137 зерноуборочных и 40 кормоуборочных комбайнов, 1,6 тысячи единиц прочей техники. Общая сумма затрат оценивается в 8,7 миллиарда рублей.

скриншот realnoevremya.ru материалов с брифинга

Для сравнения: в 2022 году было приобретено 3,1 тысячи единиц сельхозтехники и оборудования на сумму более 12,3 миллиарда рублей. Это были 404 трактора, 141 зернокомбайн, 38 кормокомбайнов и 2,5 тысячи единиц других машин.

— Бюджетом республики активно стимулируется обновление парка техники, используя механизм субсидирования приобретенной техники отечественного производства и таможенного союза в размере 30% без НДС. На статью технической и технологической модернизации ежегодно республикой выделяется 1,8 миллиарда рублей, — рассказал глава Минсельхозпрода Марат Зяббаров.

realnoevremya.ru/Алексей Вангаев (архив)

При этом, по словам министра, более 10% тракторов, 30% сельскохозяйственных машин и до 100% доильного оборудования в агропромышленном комплексе Татарстана являются импортными.

— Дилерами отработаны механизмы параллельного импорта. В настоящее время вся импортная техника своевременно ремонтируется и эффективно используется, — сказал он.

Зяббаров также отметил, что в республике продолжается курс на импортозамещение. По его словам, с самого начала данной деятельности в машиностроительных и малых предприятиях республики освоено производство и восстановление более 2 тысяч наименований деталей на импортную технику. В целом, цены на детали в среднем в 2 раза ниже, чем на оригинальные, подчеркнул он.

До хозяйств региона доведено более 8,6 миллиарда рублей господдержки

— В части государственной поддержки хочу отметить, что несмотря на бюджетные ограничения, удалось сохранить все меры поддержки как из бюджета республики, так и из федерального бюджета, — рассказал министр.

Всего отрасли было выделено 14,1 миллиарда рублей, в том числе 3,4 млрд рублей из федерального и 10,7 млрд рублей из республиканского бюджетов.

скриншот realnoevremya.ru материалов с брифинга

По состоянию на 1 сентября этого года до хозяйств региона доведено более 8,6 миллиарда рублей или 61% от годового лимита. В течение текущего месяца планиурется, что отрасли будет перечислено еще около 1 миллиарда рублей.

— Остается востребованной программа льготного кредитования, в рамках которой сельхозтоваропроизводители ежегодно получают льготные кредиты по ставке от 1 до 5%. В настоящий момент лимит средств, выделенных республике, израсходован в полном объеме. Сельхозтоваропроизводителям согласовано предоставление 248 кредитов на сумму 18,1 миллиарда рублей. При этом, от банков поступила дополнительная потребность по 75 заемщикам на сумму 14,9 миллиарда рублей кредитов, — рассказал Зяббаров.

realnoevremya.ru/Алексей Вангаев (архив)

При этом в связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12%, в настоящее время производится перерасчет потребности на ранее выданные кредиты. По его окончании Минсельхоз планирует обратиться в правительство страны с просьбой о выделении дополнительных средств, добавил он.

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Максим Кокунин