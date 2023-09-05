Главе СКР доложат о расследовании дела по факту избиения подростка в приюте Набережных Челнов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения подростка в приюте Набережных Челнов.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором старшие дети избивают младших, предположительно, в челнинском соцприюте «Асылташ».

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Уточняется, что руководство учреждения считает, что дети таким образом играли.



Следователи должны установить причины и обстоятельства получения ребенком телесных повреждений, а также дать правовую оценку действиям (бездействию) со стороны должностных лиц детского учреждения.

realnoevremya.ru

Татарстанская прокуратура уже начала проверку по этому инциденту. Как накануне сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, при выявлении нарушений законодательства будут приняты меры реагирования.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сделала запрос в руководство приюта, в МВД и главе района.



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Илина Хакимова