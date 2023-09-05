Букву «М» на «Миллениуме» в Казани покрасили только с одной стороны — на вторую пока не выделили денег

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани покрасили только одну сторону буквы «М» на «Миллениуме» — вторую половину планируют покрасить только в следующем году, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Казанцы увидели, что буква «М» окрашена не полностью, и отметили, что если покрасить вторую половину в следующем году, уже окрашенная часть будет выгоревшей.

— Покраска второй половины планируется в следующем году при выделении соответствующего финансирования, — указали в исполкоме.

Ремонтные работы на «Миллениуме» стартовали 12 июня. Тогда закрыли одну половину моста. Это первый основательный ремонт «Миллениума» за 16 лет. Полуторакилометровый мост был открыт в 2005 году, в год тысячелетия Казани, и уже спустя два года был введен в эксплуатацию.



Строители планировали восстановить гидроизоляцию, отремонтировать опоры и пролеты сооружения, а также полностью заменить дорожное покрытие. Общая протяженность «Миллениума» — более 1,5 км, из которых 835 метров — пролетное строение. Ежедневно по мосту проезжают более 50 тысяч машин. В конце августа на мосту «Миллениум» в Казани открыли движение в сторону улицы Вишневского.

Сегодня в исполкоме сообщили, что с 6 по 30 сентября изменится организация движения транспорта на улице Подлужной — в этот период будут красить перекрытия моста «Миллениум». Участок решили перекрыть, поскольку после старта ремонта от казанцев посыпались жалобы на порчу краской автомобилей, стоявших под мостом.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко