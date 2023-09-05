«Команда Татарстана заинтересована в развитии дипломатических связей и бизнеса с БРИКС»

Российские деловые сообщества и представители российских посольств видят свою задачу в том, чтобы первыми «проложить дорожку» к рынкам этих стран

Фото: kremlin.ru (кадр с выступления президента России Владимира Путина на саммите БРИКС в этом году)

Китай заинтересован потреблять все больше российского газа, Индия — строить новые производства микроэлектроники, а Бразилия не нарадуется бесконечным поставкам удобрений из России. Есть ли перспектива строить торгово-экономические отношения в других сферах? Каким образом вести расчеты с партнерами Индии, если их банки не проводят платежи из-за санкций? Как работать в ЮАР? Есть ли там коррупция? Правдивые ответы на актуальные вопросы прозвучали на конференции «Бизнес со странами БРИКС». Подробнее — в материале «Реального времени»

Юрисдиция БРИКС отличается от российской

В будущем году Казань примет глобальный саммит стран БРИКС, который пройдет под председательством России. Но уже сейчас татарстанский бизнес стараются поближе познакомить с особенностями делового партнерства этих государств, на которые приходится треть мирового ВВП. Их отличает более сложная правовая юрисдикция, которую освоить татарстанским бизнесменам не удается даже со штатом профессиональных юристов и экономистов.

— Российские деловые сообщества и представители российских посольств видят свою задачу в том, чтобы первыми «проложить дорожку» к рынкам этих стран, — пояснил задачу форума управляющий партнер юридической фирмы Yalilov & Partners, председатель Международной ассоциации юристов Айнур Ялилов. — Трудно выделить какую-то одну страну БРИКС, чья юрисдикция близка к российской. Мы пока не знаем, сколько стран-участниц будет в составе БРИКС к 2024 году. Но в изменившейся политической обстановке этот союз обретает новые горизонты. Сегодняшняя конференция призвана сблизить интересы, а уже послезавтра начинается российско-китайский форум «Ростки-2023». Это показывает, что большая команда Татарстана заинтересована в развитии дипломатических связей и бизнеса.

И вправду, зал в элитном центре Luciano был полон, свободных мест опоздавшим было не найти. В качестве экспертов по видеосвязи выступили вице-президент Российско-Индийского торгового дома Ольга Куликова, бизнес-посол «Деловой России» в ЮАР Анна Надобных.

Китай — один из основных партнеров Татарстана

БРИКС объединяет пять стран с динамично развивающейся экономикой — Россию, Бразилию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР), которую рассматривают как точку выхода в Африку. Сейчас союз сравнивают с ЕЭС, но у него нет генерального секретаря — работу по очереди координирует страна, которая меняется каждый год. Самое главное событие — ежегодный саммит БРИКС, где лидеры государств разрабатывают новые геополитические стратегии. В будущем году его членами станут шесть государств — ОАЭ, Египет, Аргентина, Эфиопия, Саудовская Аравия и Иран.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Самым крупным партнером Татарстана по объему внешнеторгового оборота является Китай, сообщил на открытии конференции замминистра промышленности и торговли республики Герман Лернер. Он, по его словам, увеличился на 43%, по сравнению с прошлым годом. С КНР Татарстан взаимодействует в области поставки комплектующих, в энергетике. На втором месте — Индия, на третьем — Бразилия.

— Китай — это глобальная экономика, и мало стран из Восточного полушария, которые не взаимодействуют с КНР, — добавил Айнур Ялилов.

Как получить платежи из Индии

Ману Маникандан, генеральный секретарь индо-русского клуба и основатель «Русского дома» в Тривандруме приветствовал бизнес сообщением о принятии в стране госпрограммы по ускорению экономического роста. По его словам, индийские власти решили открыть специальные экономические зоны, чтобы «смягчить работу промышленных предприятий». Льготный режим предоставляется для создания заводов по выпуску микроэлектроники, в чем сильно заинтересована страна. Кроме того, в стране действуют несколько высокотехнологичных IT-парков, которые экспортируют разработки. Он похваcтался, что IT-технологии приносят около 10% ВВП. А сама страна ожидает экономического роста на 8% к концу 2024 года.

Но татарстанских бизнесменов волновало, как вернуть выручку от оказания услуг, если индийские банки блокируют перевод платежей в Россию под угрозой санкций. Вице-президент Российско-Индийского торгового дома Ольга Куликова признала проблему, посоветовав пользоваться транзитными операциями. Напоследок она оставила мобильный телефон, который сфотографировал с экрана весь зал.

Маурисио да Коста Карвальо Бернардес, заместитель главы миссии посольства Бразилии в Москве, не скрывал радости, что Россия увеличивает экспорт удобрений в страну. За счет этого объем производства сельского хозяйства вырос на 10%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Это важная часть нашей экономики, — подчеркнул он.

По его словам, страна нуждается в топливе, маслах. В последнее время Россия увеличила отгрузку зерна. Менее изучены «дорожки» в ЮАР, которая является форпостом в Африку. Бизнес-посол «Деловой России» в этой республике Анна Надобных призывала выстраивать отношения сначала с отраслевыми ассоциациями, а потом — с конкретными фирмами, а не наоборот.

Лучше еще раз встретиться

Деловое общение — важный шаг в углублении торговых отношений со странами БРИКС, заключил модератор конференции глава Международной ассоциации юристов Айнур Ялилов.

— Понятно, что бизнесу трудно освоиться со сторонней юрисдицией, где действует другая правовая систем, есть культурные и ментальные особенности. Сторонний бизнесмен, даже имея штат профессиональных юристов и экономистов, сразу осмыслить их не сможет. А подобные мероприятия позволяют немного систематизировать информацию и передавать вести с полей. Некоторые бизнес-пантеры уже работают в этих странах, либо плотно сотрудничают с посредниками. Наше мероприятие является одним из первых которые делают подводку к предстоящему саммиту БРИКС.

Среди будущих его участников — Иран, с которым у Татарстана тесные отношения.

— Иран — мусульманская страна. В период больших санкций Иран оказал огромную помощь РФ, помогая нейтрализовать негативные последствия. Поэтому можно предвидеть благоприятный исход их заявки на вступление в БРИКС. Это очевидно, — уверен Айнур Ялилов.

По его мнению, опыт их работы под прессом санкций заслуживает уважения и интереса.

— Эти страны хотят сотрудничать с Россией и не хотят подстраиваться под генеральную линию конкретной страны — отстаивают национальные интересы. У такого союза большое будущее, — заключил он.