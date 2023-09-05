Эрдоган оценил переговоры с Владимиром Путиным

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль. Новости/t.me

Переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи были продуктивными. К такому выводу пришел турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пишет «РИА Новости».

— Мы провели комплексную и продуктивную встречу с господином Путиным в Сочи. Уверен, что весь мир оценил эту встречу, на которой обсуждались в первую очередь зерновая сделка и ряд других гуманитарных проблем, — сказал Эрдоган.

Накануне в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, по итогам встречи не планировалось подписывать какие-либо документы. Сообщается, что Россия продвинулась в переговорах по созданию газового хаба в Турции.

Также Путин заявил, что Россия будет готова реанимировать зерновую сделку сразу после того, как будут выполнены все зафиксированные договоренности. Эрдоган выразил мнение, что способствовать возобновлению сделки может новый пакет предложений.



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Айрат Назипов