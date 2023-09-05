Силы ПВО уничтожили украинские дроны над Московской, Калужской и Тверской областями

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Московской, Калужской и Тверской областях.

Так, около 03.00 мск была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа над Калужской областью, дрон был сбит силами ПВО.

Утром также были пресечены попытки атаковать беспилотниками объекты в Тверской и Московской областях — оба дрона были перехвачены российскими силами ПВО и успешно ликвидированы.



Как позже уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, в Истринском районе Московской области, по предварительной информации, после атаки БПЛА поврежден бытовой объект, оперативные службы занимаются устранением последствий.

В Тверской области в районе Завидиво обошлось без пострадавших и повреждений:



Вчера в военном ведомстве сообщили, что самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре военных катера производства США с украинскими десантниками в Черном море, которые следовали в направлении Крыма.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова