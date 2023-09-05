Количество безработных в России за год сократилось на 27%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России за год снизилось количество официально зарегистрированных безработных: сейчас оно составляет 487 тысяч человек, что на 27% ниже, чем в августе 2022 года, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова.



Она отметила, что по национальному проекту «Демография» проводят обучение по более 10 тыс. образовательным программам и 254 направлениям. Обучение завершили первые 43 тысячи человек, от жителей новых регионов страны поступило около 2 тысяч заявок, прошли краткосрочные курсы порядка 760 человек.

По словам главы Минтруда России Антона Котякова, на участие в программе субсидирования найма подали заявки более 20 тысяч работодателей. Сейчас трудоустроены более 37 тысяч человек — это 70% плановых показателей.

Уровень безработицы среди молодых соискателей в возрасте 15—29 лет с 2020 года снизился с 10,7% до 6,4%. Уровень занятости за два года вырос с 89,3% до 93,6% во втором квартале 2023 года, сообщает ТАСС.

Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач сообщил, что в России уровень безработицы по итогам 2023 года может снизиться до 3,3%. Это связано с достаточно сильным ростом именно промышленного производства. По его мнению, проблему дефицита рабочих в России решить быстро не удастся, поскольку на их подготовку нужно время.



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Маргарита Головатенко