В Госдуму внесут законопроект о ликвидации микрофинансовых организаций

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Государственную думу на этой неделе внесут законопроект о ликвидации микрофинансовых организаций. Об этом в разговоре с «Газетой.ру» заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. При этом речь идет не о полном отказе от микрозаймов — они смогут существовать в виде меры социальной поддержки от государства.

Он отметил, что сейчас 15 миллионов россиян в долгах перед банками и МФО.

— МФО — это кредитная мясорубка, которая перемалывает наших граждан и создает очевидные социальные риски. Нужно остановить этот конвейер долгов и упразднить микрофинансовые организации в нынешнем виде, — сказал Миронов.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в июле 2023 года средний размер микрозайма в Татарстане составил 9 377 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он вырос на 2%. По данным НБКИ, за июль 2023 года в Татарстане выдали 83 152 микрозайма — на 3,7% меньше, чем за июнь. По их количеству республика стала шестой среди 30 российских регионов-лидеров.

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