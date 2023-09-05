Лидером по урожайности зерновых культур в этом году на территории Татарстана стал Тетюшский район

Лидером по урожайности зерновых культур в этом году на территории Татарстана стал Тетюшский район. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Он уточнил, что в Тетюшском районе собрано 39,2 ц/га. Следом за ним идут Дрожжановский — 37,8 ц/га, Кукморский — 35,7 ц/га, Камско-Устьинский — 35,3 ц/га, Кайбицкий районы — 34,4 ц/га.

Вместе с этим Зяббаров отметил, что худшая урожайность зафиксирована в Ютазинском районе — 15,1 ц/га. Кроме него, плохие результаты показали Бавлинский, Азнакаевский, Альметьевский и Черемшанский районы.

Напомним, в Татарстане убран урожай с 98% площадей, осталось убрать 25 тысяч га. В республике обмолочено 1,4 млн гектаров. Оставшиеся площади представляют собой следующее: 10 тысяч га — яровая пшеница и 15 тысяч га — гречиха.



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Максим Кокунин