Зампред Банка России: «Мы не исключаем возможности повышения ключевой ставки»

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Банк России на предстоящем в сентябре заседании совета директоров может снова повысить ключевую ставку. Такую возможность допустил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на форуме «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».

— Мы будем уточнять наш прогноз, и обновленный прогноз будет опубликован по итогам заседания 15 сентября, решение будет основано на этом прогнозе. Мы не исключаем возможности повышения ключевой ставки, — цитирует его ТАСС.

Такое решение может быть продиктовано повышенными проинфляционными рисками. По словам Заботкина, они остаются «значительными».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, Банк России 15 августа на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — с 8,5% до 12% годовых. Это второе увеличение менее чем за месяц.

В регуляторе заявили, что дальнейшие решения по показателю будут приниматься «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики». По словам экспертов, опрошенных «Реальным временем», такое решение было вынужденным.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях маловероятно. Само заседание состоится 15 сентября.



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Айрат Назипов