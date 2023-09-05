Власти Казани проиграли судебный спор в борьбе за право собственности в особняке на Баумана

За помещение чиновники бьются уже с 2014 года

Казанская компания «Саф-М» отстояла в суде право собственности на часть здания по улице Кави Наджми, д. 5 у исполкома Казани. Фирма Марата Булатова боролась за помещения внутри особняка на протяжении нескольких лет и теперь отсудила их себе. Против этого решения уже выступил сосед «Саф-М» — театр им. Качалова, который закидывает бизнесмена исками с 2014 года. Подробнее о споре городских властей и владельцев здания — в материале «Реального времени».

Компания воюет за здание не только с властями, но и с театром им. Качалова

Исполком Казани проиграл судебное разбирательство против компании ООО «Саф-М», которая принадлежит Марату Булатову. Бизнесмен подал иск в Арбитражный суд Татарстана на городские власти, чтобы добиться признания права собственности на часть реконструированного здания площадью 1075,8 кв. м на улице Кави Наджми д. 5. Кроме этого, фирма Булатова заявила требования еще и на подвальное помещение площадью 57,4 кв. м.

В своих исковых требованиях компания Булатова указала, что в здании ей принадлежит двухэтажное нежилое помещение общей площадью 832,1 кв. м, приобретено оно было на основании аукциона, который проводился в 2006 году. Как указали представители бизнесмена, когда компания покупала эти помещения у городских властей, то они были в неудовлетворительном, аварийном, полуразрушенном состоянии, у особняка не было крыши. В итоге «Саф-М» не только отремонтировал основную часть здания, но и возвел над ним третий и четвертый этажи. Общая площадь здания после его реконструкции составила 1 075, 8 кв. м. В 2022 году фирма обратилась в МКУ «Управление градостроительных разрешений исполкома Казани» с просьбой выдать ей разрешение на реконструкцию купленной части здания, однако оттуда им пришел отказ. Спустя месяц «Саф-М» отправил казанским чиновникам заявление о выдаче разрешения на ввод здания в эксплуатацию, но на это тоже пришло отказное решение.

В суде юристы Марата Булатова подчеркнули, что при возведении объекта компанией не были допущены нарушения градостроительных и строительных норм и правил, это подтверждается заключением о техническом состоянии строительных конструкций и безопасности эксплуатации здания. В экспертизе, которую провел «Саф-М» говорится, что объект не создает угрозы жизни и здоровью граждан, не нарушает права и интересы третьих лиц. Обследование технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций здания показало, что они находятся в работоспособном состоянии. Все несущие и ограждающие элементы дома не угрожают жизни и здоровью граждан. Строение в целом пригодно для дальнейшей безопасной эксплуатации. Архитектурный облик объекта не нарушает правила землепользования и застройки территории (ПЗЗ).

Тут также в дело вмешивается и сосед «Саф-М», театр им. Качалова со своим пристроем, который находится впритык к особняку на улице Кави Наджми. Во время экспертизы, проведенной компанией Булатова, было установлено, что после реконструкции здания театра отдельные несущие элементы были оперты на существующие стены в уровне второго, третьего и мансардного этажей здания. Из чего следует, что торцевая стена толщиной 400 мм, примыкающая к зданию театра им. Качалова, является общей на этом уровне. Также в заключении указывается, что в случае демонтажа третьего и мансардного этажей здания возможно обрушение пристроя театра из-за общей стены обоих зданий. Именно этот факт и невозможность ввести здание в эксплуатацию в реконструированном виде послужили основанием для обращения «Саф-М» в Арбитражный суд Татарстана с требованием признать права собственности на этот особняк.

В 2016 году между компанией и исполкомом уже был подобный спор. Тогда «Саф-М» тоже хотел получить себе части здания в собственность, но суд отказал фирме в исковом заявлении. Бизнесмены не смогли подтвердить факт обращения в органы местного самоуправления для получения разрешительной документации на реконструкцию дома. После этого и были поданы заявления на реконструкцию здания и ввод его в эксплуатацию, а позже и нынешний иск в суд.

realnoevremya.ru (архив)

Кроме этого, на этом заседании разбиралось и дело между «Саф-М» и Качаловским театром, которое рассматривалось в 2016 году. Спор между сторонами возник в 2014 году, когда компания Марата Булатова реконструировала здание отеля «Островский», надстроив над уже имеющимися двумя этажами еще два. На изменения тут же отреагировало руководство находящегося по соседству Качаловского театра: его директор Александр Славутский попросил прокуратуру РТ проверить законность действий собственника внезапно «подросшего» здания. Дело в том, что, по мнению театра, после реконструкции он лишился своих законных 60 «квадратов» подвального помещения.

На заседании выяснилось, что никакого разрешения на реконструкцию и ввод в эксплуатацию этого здания не выдавалось. Более того, прокуратура установила, что имеющееся разрешение имеет признаки подделки. В связи с этим эксплуатация здания была запрещена, а Вахитовский районный суд, куда позднее было направлено дело, и вовсе постановил разобрать два этажа и, опять же, запретить использование объекта.

Компания «Саф-М» не согласилась с таким решением и начала настаивать на том, что снос надстроенных этажей повлечет крайне негативные последствия, а именно обрушение здания театра. Суд удовлетворил требование собственника о проведении соответствующей экспертизы, однако сделать это должны сторонние эксперты. Результаты этой экспертизы и были представлены на этом заседании, их признал суд.

Спустя 5 лет «Саф-М» получил свое

Исполком Казани же пытался сослаться на то, что у «Саф-М» нет правоустанавливающих документов на земельный участок, на котором находится объект. Но этот довод для суда был неубедителен, так как городские власти сами же передали в собственность помещения здания компании. Таким образом, Булатов имеет право и на землю. К слову, на заседании было установлено, что городские власти не были сильно против реконструкции здания, они даже не подавали встречных исков к «Саф-М» с просьбой вернуть объект в прежний вид. А ведь возвращение особняка к первоначальному виду может повлечь обрушение пристроя театра им. Качалова, так как они стоят рядом.

Судья по этому делу также подчеркнул, что признание за компанией Булатова права собственности будет способствовать введению объекта в гражданский оборот, исключит правовую неопределенность при использовании здания. При указанных обстоятельствах суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению.

Как итог, суд признал за ООО «Саф-М» право собственности на нежилое здание на ул. Кави Наджми, д. 5, площадью 1 021, 72 кв.м и на подвальное помещение площадью 57,4 кв.м. На это решение апелляционную жалобу под качаловский театр в Одиннадцатый апелляционный суд. Разбирательство между «Саф-М» и театром назначено на октябрь этого года.

скриншот realnoevremya.ru из https://www.google.ru/maps

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