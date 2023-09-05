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Просторный, комфортный и безопасный: в Казани на маршрут вышел новый троллейбус

15:02, 05.09.2023 1
Просторный, комфортный и безопасный: в Казани на маршрут вышел новый троллейбус
Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В Казани на маршруте №1 начал курсировать новый троллейбус МАЗ-303Т22. Он обладает высокой маневренностью и плавностью хода, спроектирован и изготовлен с учетом самых современных требований к удобству, комфорту и безопасности для пассажиров. Троллейбус низкопольный, у него современный, более просторный и вместительный салон. В нем предусмотрено 34 места для сидения, а общая пассажировместимость составляет 90 человек. Новый транспорт заменит на маршрутах исчерпавшие свой ресурс машины 2007 года.

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  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru


Видео: Камиль Исмаилов, фото: Максим Платонов
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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:51
    какой симпатичный! Жаль, не третий маршрут
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