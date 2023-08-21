Итоги дня: скончался создатель КАМАЗа, вето на многоэтажки вокруг Казани, политическая миссия Минниханова
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 21 августа:
- Создатель КАМАЗа Лев Борисович Васильев умер на 99-м году жизни. Похороны первого генерального директора состоятся в Москве. В понедельник около здания генеральной дирекции КАМАЗа возле бюста Льва Васильева прошел траурный митинг. Свои соболезнования выразил раис Татарстана Рустам Минниханов от себя и от имени жителей республики.
- Первым заместителем генерального директора КАМАЗа — исполнительным директором назначен Владимир Курганов, ранее руководивший НЕФАЗом — дочерним предприятием КАМАЗа в Башкирии.
- Мэр Казани заявил, что власти Татарстана наложили вето на выдачу разрешений на строительство жилья вокруг столицы республики. По его словам, решение касается «направления «бетонки», сопредельно Лаишевский район, направление аэропорта, направление Пестречинского района, Куюки». Метшин также обратил внимание, что разрешений на строительство в восемь-девять раз больше, чем может «переварить» Оренбургский тракт.
- 30 августа в Татарстане празднуют День образования республики, а также День Казани. Праздничные мероприятия жителей и гостей ждут не только 30 августа, но и на предшествующей этому дню неделе. Они пройдут на открытой площадке у Центра семьи «Казан», в Казанской ратуше, Старо-Татарской слободе и на Казанском ипподроме. Подробнее о событиях, режиме работы транспорта и парковок, а также других ограничениях — в материале «Реального времени».
- Обратим внимание, что за охранной общественного порядка в Казани в День республики и города будут следить 1,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов, а до начала торжественных мероприятий саперы и кинологи обследуют праздничные площадки и прилегающие к ним территории.
- В Казани хедлайнерами станут Клава Кока и Jony, которые выступят 30 августа у «Чаши». Большая праздничная концертная программа начнется в 17:00 и продлится до 22:00, завершится празднование пиромузыкальным шоу над акваторией Казанки.
- На ледовой арене в Уфе состоялся траурный митинг в память о скончавшемся на 22-м году жизни хоккеисте «Салавата Юлаева» Родионе Амирове. Проститься с игроком пришли сотни людей, в том числе его сокомандники и игроки других клубов. Хоккеиста похоронят в селе Богдановка Ишимбайского района.
- В Татарстане на этой неделе продолжится снижение температуры воздуха. По ночам она может опускаться до +4 градусов, а днем не превысит +24 °С. Во вторник, 22 августа, ночью и утром в отдельных районах возможен туман, а температуры опустятся до +4—9 °С, днем они не превысят 19—24 °С.
- Автоматическая станция «Луна-25» потерпела крушение из-за того, что двигатели проработали больше необходимого времени, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Связь с аппаратом была потеряна в 14 часов 57 минут. Станция столкнулась с поверхностью Луны.
- В Татарстане по итогам июля совершили 10 062 сделки по купле-продаже жилья (в июне показатель достиг отметки в 10 050 сделок). Было зарегистрировано 3 523 договора, 3 519 — с использованием банковской ипотеки (включая земельные участки). Всего в регионе в июле состоялось 9 710 сделок с применением ипотеки.
- С начала 2023 года на дорогах Татарстана произошло более 2 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых 158 человек погибли (из них девять — дети), еще более 2,5 тысячи получили различные травмы. Количество аварий на дорогах Татарстана выросло, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, на 93, травмированных — на 36 человек.
- Российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей Кубка мира 2023 года среди женщин. В финале россиянка встретилась с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой. Итоговый счет финального матча — 2,5:1,5.
- Татарстан занял 19-е место в топе регионов России по доле специалистов с зарплатой выше средней. Получают зарплату выше средней по стране 31,6% татарстанцев, а у 8% — зарплата выше двух средних по России.
- В Казани 27 августа на улице Баумана пройдет первый фестиваль уличных музыкантов, его цель — предоставить городскую площадку для самовыражения талантливым творческим единицам. Начало концерта — в 17:00 на площадке у Академии наук Татарстана.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Венгрию на официальное мероприятие по случаю национального венгерского праздника — Дня образования государства. В мероприятии также принимают участие президенты Азербайджана, Сербии, Кыргызстана, Турции, Туркменистана, Узбекистана, эмир Катара и другие первые лица.
- Сегодня утром над Московской областью сбиты два украинских беспилотника. В 06:50 в Рузском районе средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен БПЛА, который потерпел крушение около Покровского. В 08:16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа над территорией Истринского района Московской области. При падении украинского беспилотника в подмосковной Истре пострадали два человека — мужчина и женщина.
- Столичные аэропорты Домодедово и Внуково вводили ограничения на прием и вылет самолетов, к 08:30 они были сняты. Казанский аэропорт принял региональные авиарейсы, которые временно не могли приземлиться в Москве. Все они уже улетели в изначальный пункт назначения.
- Еще два беспилотника уничтожены над территорией Белгородской области. Первая предпринятая киевским режимом попытка террористической атаки с применением БПЛА была совершена около 14:30 по мск, вторая — около 16:00 по мск. Оба аппарата были обнаружены и сбиты российскими средствами ПВО.
Ключевые события 544-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении подразделения группировки войск «Западная» при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии активными действиями улучшили положение по переднему краю.
- На Запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки войск при поддержке ракетных войск, артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации отражены пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
- На Донецком направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск «Южная», ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Красногоровка и Невельское Донецкой Народной Республики.
- На Южно-Донецком направлении подразделения российской группировки войск «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики.
- На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», при поддержке штурмовой и армейской авиации, отражены две атаки противника в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток потери противника составили до 45 украинских военнослужащих, восемь автомобилей и два 120-мм миномета.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 167 районах.
- Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Старорайское Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.
- Кроме того, уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Красная Поляна, Берестовое, Степное, Горловка Донецкой Народной Республики и Владимировка Херсонской области.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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