Похолодание в Татарстане продолжится — температуры опустятся до +4 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане на этой неделе продолжится снижение температуры воздуха. По ночам она может опускаться до +4 градусов, а днем не превысит +24°С, сообщили в Гидрометцентре республики.

Во вторник, 22 августа, существенных осадков в Татарстане не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман, а температуры опустятся до +4—9°С, на западе — до +12 градусов. Днем они не превысят 19—24°С.

Ночью в среду, 23 августа, существенных осадков не ожидается, прогнозируется от +4 до +9 градусов, на западе — до +13°С. Утром и днем в отдельных районах Татарстана возможен кратковременный дождь, а температура воздуха достигнет +18—23°С.

Существенных осадков не ожидается и в ночь на четверг, 24 августа, из-за северного ветра похолодает до +5—10 градусов. Днем кратковременный дождь пройдет местами, а температура воздуха не превысит +15—20°С.



По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и субботу, 25 и 26 августа, республика расположится в неустойчивой и холодной воздушной массе, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидается от +5 до +10°С, днем — от +14 до +19 градусов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В выходные в Татарстане наблюдалась теплая сухая погода. Днем в субботу, 19 августа, воздух прогревался до +30 градусов. Похолодание началось в воскресенье из-за северных воздушных потоков — днем температуры не превысили +20—25°С.

В ночь на понедельник, 21 августа, в большинстве районов Татарстана прошли дожди. Температуры опустились до +12—16 градусов, а на крайнем юго-востоке — до +8°С.



Днем 21 августа в центральных и восточных районах республики наблюдался дождь. В полдень максимальная температура воздуха достигла +15—20 градусов.

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Татьяна Демина