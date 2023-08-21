Два человека пострадали при падении БПЛА в подмосковной Истре

При падении украинского беспилотника в подмосковной Истре пострадали два человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Силы ПВО России сбили два беспилотника 21 августа. Обломки одного из них упали на садовый дом СНТ «Дорожник» в городском округе Истра. В трех домах выбило стекла. На месте работают экстренные службы.

Пострадавшие — мужчина и женщина. Мужчину госпитализировали, женщина отказалась от госпитализации, сообщает RT.

Сегодня в 06.50 мск в Рузском районе Московской области средствами радиоэлектронной борьбы уже был подавлен один украинских беспилотник. Он потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко