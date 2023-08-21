В Казани пройдет первый фестиваль уличных музыкантов

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В Казани 27 августа на улице Баумана пройдет первый фестиваль уличных музыкантов. Об этом на «деловом понедельнике» рассказала заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

— Цель мероприятия — предоставить городскую площадку для самовыражения талантливым творческим единицам. Начало концерта — в 17.00 на площадке у Академии наук Татарстана, — сообщила она.

По ее словам, фестиваль станет новым этапом по взаимодействии властей Казани с уличными музыкантами.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Напомним, в мае 2022 года в Казани заработала Казанская платформа для уличных артистов. Без регистрации на ней и подачи соответствующей заявки они не могут выступать на улицах города.



Творческие коллективы или одиночные артисты и исполнители на платформе разделены на четыре категории — «театральное выступление», «музыка с оборудованием», «музыка без оборудования» и «площадка для художников».



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Татьяна Демина