В Татарстане количество сделок по купле-продаже жилья осталось на уровне июня

В Татарстане по итогам июля совершили 10 062 сделки по купле-продаже жилья. Это практически соответствует уровню июня, когда было совершено 10 050 сделок, согласно данным управления Росреестра по республике.



Из общего числа сделок в июле в Казани зарегистрировали 3 523 договора, 3 519 — с использованием банковской ипотеки (включая земельные участки). Всего в регионе в июле состоялось 9 710 сделок с применением ипотеки.

В республике за прошлый месяц официально зарегистрировано 9 900 сделок купли-продажи земельных участков, в Казани — 1 203.

realnoevremya.ru (архив)

В июне в Казани зарегистрировали 33 тысячи договоров, из них 3 139 — с использованием банковской ипотеки (включая земельные участки). Всего в республике за прошлый месяц заключили 9 146 сделок с помощью ипотеки.

Напомним, за январь — июнь 2023 года Управление Росреестра по Татарстану зарегистрировало более 713 тысяч прав на недвижимость. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Маргарита Головатенко