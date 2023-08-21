Российская шахматистка Александра Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Российская шахматистка Александра Горячкина стала победительницей Кубка мира 2023 года среди женщин. Турнир проходил в Азербайджане.

В финале россиянка встретилась с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой. Горячкина одержала победу во второй партии. Итоговый счет финального матча — 2,5:1,5 в пользу шахматистки из России.

За победу на турнире спортсменка получит $50 тысяч.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2021 году Александра Горячкина была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награждение провел лично министр спорта России Олег Матыцин.

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Айрат Назипов