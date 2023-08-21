Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной создателя КАМАЗа Льва Васильева

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной первого генерального директора КАМАЗа Льва Васильева. Он выразил соболезнования лично от себя и от имени жителей республики.



Рустам Минниханов заявил, что Лев Васильев был выдающимся руководителем, с именем которого связаны не только строительство камского автогиганта и Набережных Челнов, но и в целом плодотворное развитие отечественного автопрома и машиностроения:

— Масштабная, неординарная личность, Лев Борисович при жизни стал настоящей легендой, его колоссальное трудолюбие и целеустремленность, мощный дух созидания и умение сплачивать и вдохновлять окружающих его людей на активную работу и сегодня с безграничным уважением и признательностью вспоминают камазовцы, все, кому посчастливилось встретиться с этим уникальным человеком на профессиональном и жизненном пути, — сказано в тексте правительственной телеграммы, адресованной супруге создателя КАМАЗа — Инне Васильевой.

Раис Татарстана подчеркнул, что жизнь Льва Васильева «является бесценным образцом искреннего служения родной стране и народу, верности своему призванию и огромной любви к людям»:

— Скорбим вместе с Вами, разделяем с Вами и со всеми близкими Льва Борисовича боль тяжелой невосполнимой утраты.

Создатель КАМАЗа Лев Борисович Васильев умер на 99-м году жизни. Бывший фронтовик руководил предприятием в течение 12 лет. Он построил автогигант с нуля. Привлекая в Набережные Челны лучших специалистов со всей страны, Лев Васильев создал уникальный кадровый потенциал завода. Он занимал пост генерального директора завода «Москвич», участвовал в создании его первых автомобилей. Возглавлял Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.

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Маргарита Головатенко