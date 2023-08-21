«Принято решение о наложении вето на выдачу разрешений на строительство жилья вокруг Казани»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Татарстана наложили вето на выдачу разрешений на строительство жилья вокруг Казани. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике».

— Хотел бы начать с новости о строительстве, касающейся Казанской агломерации: руководством республики принято решение о наложении вето на выдачу разрешений на строительство жилья вокруг Казани. Касается это направления «бетонки», сопредельно Лаишевский район, направление аэропорта, направление Пестречинского района, Куюки, там, где у нас затыки по автомобильному движению. Идет активная стройка в сопредельных муниципалитетах <...> принято решение провести полный аудит. Скорее всего, мнение такое, что это будет ИЖС, а продолжение строительства высотного жилья только там, где позволяет транспортная сеть и учтено развитие социальной инфраструктуры, — сказал он.

Выданных разрешений на строительство в восемь-девять раз больше, чем может «переварить» Оренбургский тракт, обратил внимание градоначальник.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мэр Казани заявил, что власти рассчитывают на понимание со стороны застройщиков.

Как сообщал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев, за ближайшие 7 лет в Казанской агломерации введут 5,5 млн квадратных метров жилья. Стратегическим в части ее развития он назвал Лаишевский узел.

Напомним, в 2023 году в столице Татарстана планируют возвести 1,25 млн кв. метров жилья. В общей сложности за последние 5 лет в Казани построили 4,8 млн «квадратов» жилья. На одного горожанина приходится 28,7 «квадрата» жилья. Показатель вырос на 3 квадратных метра.



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Татьяна Демина