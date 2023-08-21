«Принято решение о наложении вето на выдачу разрешений на строительство жилья вокруг Казани»
Власти Татарстана наложили вето на выдачу разрешений на строительство жилья вокруг Казани. Об этом сообщил мэр города Ильсур Метшин на «деловом понедельнике».
— Хотел бы начать с новости о строительстве, касающейся Казанской агломерации: руководством республики принято решение о наложении вето на выдачу разрешений на строительство жилья вокруг Казани. Касается это направления «бетонки», сопредельно Лаишевский район, направление аэропорта, направление Пестречинского района, Куюки, там, где у нас затыки по автомобильному движению. Идет активная стройка в сопредельных муниципалитетах <...> принято решение провести полный аудит. Скорее всего, мнение такое, что это будет ИЖС, а продолжение строительства высотного жилья только там, где позволяет транспортная сеть и учтено развитие социальной инфраструктуры, — сказал он.
Выданных разрешений на строительство в восемь-девять раз больше, чем может «переварить» Оренбургский тракт, обратил внимание градоначальник.
Мэр Казани заявил, что власти рассчитывают на понимание со стороны застройщиков.
Как сообщал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев, за ближайшие 7 лет в Казанской агломерации введут 5,5 млн квадратных метров жилья. Стратегическим в части ее развития он назвал Лаишевский узел.
Напомним, в 2023 году в столице Татарстана планируют возвести 1,25 млн кв. метров жилья. В общей сложности за последние 5 лет в Казани построили 4,8 млн «квадратов» жилья. На одного горожанина приходится 28,7 «квадрата» жилья. Показатель вырос на 3 квадратных метра.
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комментарии
Видимо строить будут !
Разве это допустимо? Неиссякаемая жажда наживы - другого объяснения просто нет !!!
Сколько можно там строить ?!
Пустой земли уже не осталось в деревне !