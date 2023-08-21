Первым заместителем гендиректора КАМАЗа стал Владимир Курганов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первым заместителем генерального директора КАМАЗа — исполнительным директором назначен Владимир Курганов, ранее руководивший НЕФАЗом — дочерним предприятием КАМАЗа в Башкирии. Такое решение принял гендиректор предприятия Сергей Когогин.



Ранее занимавший должность исполнительного директора Юрий Герасимов назначен заместителем генерального директора ПАО «КАМАЗ» по автокомпонентам.

Под руководством Юрия Герасимова на КАМАЗе за последние полтора года освоили более 2 тысяч комплектующих. Это позволило компании запустить в производство обновленную версию автомобиля нового семейства поколения К5 — КАМАЗ-54901, обладающего санкционно нейтральной компонентной базой.

Напомним, на КАМАЗе продажи тяжелых грузовиков по итогам года ожидаются на уровне 120 тысяч единиц. По словам Сергея Когогина, рынок вырос выше ожидаемого:

— Это вообще аномально большой рынок за последние 15 лет, по-моему, где-то на уровне 2012 года было нечто подобное, но тогда совершенно другие машины были, меньшей грузоподъемности.

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Маргарита Головатенко