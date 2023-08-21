Минобороны России сообщило об уничтожении второго за день беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Над территорией Белгородской области уничтожили второй за 21 августа украинский беспилотник самолетного типа. Об очередной попытке террористической атаки сообщили в Министерстве обороны России.
Происшествие случилось около 16.00 по московскому времени. Беспилотник киевского режима обнаружили и уничтожили российские средства ПВО.
— В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, — заверили в Минобороны России.
Аналогичная ситуация произошла над Белгородской областью 21 августа около 14.30 по московскому времени. Украинский беспилотник также обнаружили и уничтожили российские средства ПВО.
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