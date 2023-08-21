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Минобороны России сообщило об уничтожении второго за день беспилотника ВСУ над Белгородской областью

16:55, 21.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России сообщило об уничтожении второго за день беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Над территорией Белгородской области уничтожили второй за 21 августа украинский беспилотник самолетного типа. Об очередной попытке террористической атаки сообщили в Министерстве обороны России.

Происшествие случилось около 16.00 по московскому времени. Беспилотник киевского режима обнаружили и уничтожили российские средства ПВО.

— В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, — заверили в Минобороны России.

Аналогичная ситуация произошла над Белгородской областью 21 августа около 14.30 по московскому времени. Украинский беспилотник также обнаружили и уничтожили российские средства ПВО.

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Татьяна Демина
Происшествия

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