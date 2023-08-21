В День республики в Казани усилят работу общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани 30 августа — в День республики и города — общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Он уточнил, что 30 августа на маршрутах общественного транспорта увеличат количество подвижного состава и выполняемых рейсов автобусов и троллейбусов вблизи мест проведения праздничных мероприятий. Работать они будут до 23.30.

В усиленном режиме 30 августа будет работать и казанский метрополитен — интервалы движения уменьшат, а количество поездов увеличат. Работать он будет до 00.00.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в этом году Казань выделила на организацию и проведение Дня республики и города 28,1 млн рублей. Мероприятия пройдут на открытой площадке у Центра семьи «Казан», в Казанской ратуше, Старо-Татарской слободе и на ипподроме на ул. Патриса Лумумбы.



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Татьяна Демина