В Татарстане с начала года произошло более 2 тысяч ДТП — погибли 158 человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С начала 2023 года на дорогах Татарстана произошло более 2 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых 158 человек погибли, более 2,5 тысячи получили различные травмы. Об этом сообщил врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД России по республике Айрат Самигуллин.

— В абсолютных цифрах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы наблюдаем рост первой и второй цифры. При этом имеем значение снижение погибших на 24 человека, — сказал он.

Количество аварий на дорогах Татарстана выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 93, травмированных — на 36 человек.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Данная динамика, на наш взгляд, имеет негативное влияние. И все наши оперативно-профилактические мероприятия направлены на то, чтобы мы имели снижение по общему числу дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них, — заявил Айрат Самигуллин.

Напомним, за январь — май 2023 года в республике зарегистрировали 1 196 аварий, в которых травмы различной степени тяжести получили 1 458 человек. Рост ДТП заметнее всего оказался в Бугульминском, Зеленодольском и Высокогорском районах Татарстана.



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Татьяна Демина