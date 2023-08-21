В Казани праздничные площадки перед Днем республики обследуют саперы и кинологи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани до начала торжественных мероприятий, посвященных Дню республики и города, саперы и кинологи со специально обученными собаками обследуют праздничные площадки и прилегающие к ним территории. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель начальника полиции города Александр Царевский.

Он предупредил, что жители и гости Казани будут проходить на праздничные площадки через контрольно-пропускные пункты. Их оборудуют стационарными металлодетекторами.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— МВД России по Казани совместно с заинтересованными ведомствами проводит планомерную подготовку к мероприятиям, приуроченным к празднованию Дня Республики Татарстана и Дня города Казань. За каждой площадкой закреплены ответственные из числа руководителей Управления МВД России по Казани.

Напомним, в этом году Казань выделила на организацию и проведение Дня республики и города 28,1 млн рублей. Мероприятия пройдут на открытой площадке у Центра семьи «Казан», в Казанской ратуше, Старо-Татарской слободе и на ипподроме на ул. Патриса Лумумбы.



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Татьяна Демина