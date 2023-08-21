Парковки Казани 30 августа будут работать в бесплатном режиме

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В День республики и города — 30 августа — муниципальными парковками Казани можно будет воспользоваться бесплатно. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

— Напоминаю, что 30 августа объявлено нерабочим праздничным днем, в связи с чем муниципальные парковки также будут работать в бесплатном режиме без взимания платы, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ильдар Шакиров также рассказал о работе общественного транспорта Казани 30 августа. На маршрутах увеличат количество подвижного состава и выполняемых рейсов автобусов и троллейбусов вблизи мест проведения праздничных мероприятий. После праздничного салюта в честь Дня республики и города организуют спецподачу автобусов.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина