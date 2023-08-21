В Уфе простились с хоккеистом «Салавата Юлаева» Родионом Амировым

На ледовой арене в Уфе состоялся траурный митинг в память о скончавшемся на 22-м году жизни хоккеисте «Салавата Юлаева» Родионе Амирове. Проститься с игроком пришли сотни людей, сообщает ТАСС.



Гроб с телом Родиона Амирова разместили внутри «Уфа-Арены». На трибуне установили баннер с надписью «Навсегда в наших сердцах», на креслах вывели номер нападающего — 27-й. Проститься с Амировым пришли игроки «Салавата Юлаева» и других команд.

Отец хоккеиста Руслан Амиров поблагодарил пришедших за поддержку:

— В 10 или 11 лет Родион писал — стать лучшим хоккеистом мира, выиграть Олимпийские игры, Кубок Гагарина, Кубок Стэнли и прославить город. И самое ценное для нас, как родителей — стать хорошим человеком. Если вы пришли сюда почтить память о моем сыне, значит, у него немножко получилось, — сказал он.

Хоккеиста похоронят в селе Богдановка Ишимбайского района.

Российский хоккеист, нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров умер 14 августа. В феврале 2022 года у игрока обнаружили опухоль головного мозга. Хоккеист прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

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Маргарита Головатенко