Рейсы, принятые Казанью из-за ограничений в Москве, улетели в начальные пункты назначения

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Рейсы, принятые международным аэропортом Казани на запасном аэродроме в связи с временными ограничениями в авиагаванях Москвы, уже улетели в изначальный пункт назначения, узнал корреспондент «Реального времени».

— Рейс Екатеринбург — Казань — Москва («Шереметьево») отправился уже в 9.22. Еще один рейс Екатеринбург — Казань — Москва («Шереметьево») — в 9.31. Рейс из Орска [отправился из Казани] в 09.08, из Челябинска — в 09.29, — рассказала сотрудница аэропорта.

Она добавила, что сейчас задерживаются рейсы в Москву и вылет из столицы:

— Время задержки на определенных рейсах составляет час, на каких-то возможно два, — сказала она.

Международный аэропорт «Казань» принял на запасной аэродром четыре рейса — из Орска, Челябинска и два рейса Екатеринбурга — 21 августа с 07.00 до 08.00.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Утренний рейс из Екатеринбурга до Москвы выполнял «Аэрофлот», но вместо «Шереметьево» лайнер приземлился в столице Татарстана. Ему пришлось развернуться, когда самолет должен был начать снижение. Пилот объявил, что «все аэропорты Москвы закрыты». Московский аэропорт «Домодедово» для обеспечения дополнительных мер безопасности вводил временные ограничения на прием и вылет самолетов с 06.26 мск, ограничения вводились и столичным аэропортом «Внуково» с 06.25 мск. Сейчас аэропорты Москвы работают в штатном режиме.



Сегодня над Московской областью утром сбиты два украинских беспилотника. В 06.50 в Рузском районе средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен БПЛА, который потерпел крушение около Покровского. В 08.16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа над территорией Истринского района Московской области. При падении украинского беспилотника в подмосковной Истре пострадали два человека — мужчина и женщина.

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Маргарита Головатенко, Елизавета Пуншева