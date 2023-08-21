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Над Московской областью сбили еще один украинский беспилотник

08:39, 21.08.2023

Сегодня в 08.16 мск была пресечена еще одна попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

— Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области, — сказано в сообщении.

Сегодня в 06.50 мск в Рузском районе Московской области средствами радиоэлектронной борьбы уже был подавлен один украинских беспилотник. Он потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района.

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Илина Хакимова
Происшествия

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