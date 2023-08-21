Над Московской областью сбили еще один украинский беспилотник
Сегодня в 08.16 мск была пресечена еще одна попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа, сообщили в Минобороны России.
— Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области, — сказано в сообщении.
Сегодня в 06.50 мск в Рузском районе Московской области средствами радиоэлектронной борьбы уже был подавлен один украинских беспилотник. Он потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым