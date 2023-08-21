Татарстан занял 19-е место в топе российских регионов по доле работников с зарплатой выше среднего

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Татарстан занял 19-е место в топе регионов России по доле специалистов с зарплатами выше среднего, об этом свидетельствуют данные «РИА Рейтинга».

Так, среди татарстанцев 31,6% получают зарплату выше среднего по стране, а у 8% — зарплата выше двух средних по России.

На первом месте рейтинга — Ямало-Ненецкий автономный округ, там зарплату выше среднего имеют 75% специалистов. На второй и третьей строчках — Ненецкий и Ханты-Мансийский округа (61,4 и 60,8 соответственно).

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Самый маленький же процент высокооплачиваемых сотрудников в Ингушетии — 8,8%.

В Москве и Санкт-Петербурге зарплату выше среднего имеют 44,4% и 43,2% работников соответственно, они занимают 9-е и 10-е место в рейтинге. На 31-м месте расположилась Башкирия, там этот показатель достигает отметки 26,2%. на 48-м месте находится Удмуртия (21,6%).

По итогам января — мая 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций в Татарстане составила 57 490 рублей. Она оказалась самой высокой среди 14 регионов Приволжского федерального округа.

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Илина Хакимова