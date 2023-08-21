За общественным порядком в Казани в День республики будут следить 1,5 тысячи полицейских и росгвардейцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За охранной общественного порядка в Казани в День республики и города будут следить 1,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель начальника полиции города Александр Царевский.

— Непосредственно в праздничный день 30 августа на охрану общественного порядка и общественной безопасности задействуется около 1,5 тысячи сотрудников полиции и войск Национальной гвардии, а также сотрудников частных охранных организаций, участников добровольных народных дружин и муниципальных служащих, — сказал он.

В местах массового пребывания граждан в столице Татарстана увеличат плотность нарядов полиции. На случай осложнения оперативной обстановки создадут резерв.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На трех станциях казанского метро — «Козья слобода», «Площадь Тукая» и «Кремлевская» — 30 августа выставят дополнительные наряды полиции.

Напомним, до начала торжественных мероприятий, посвященных Дню республики и города, саперы и кинологи со специально обученными собаками обследуют праздничные площадки и прилегающие к ним территории. Жители и гости Казани будут проходить туда через контрольно-пропускные пункты.



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Татьяна Демина