Минобороны: Киев попытался провести атаку БПЛА самолетного типа над Белгородской областью
21 августа около 14.30 мск киевским режимом предпринята попытка террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны.
Беспилотный летательный аппарат был обнаружен и сбит российскими средствами ПВО.
Сегодня над Московской областью утром сбиты два украинских беспилотника. В 06.50 в Рузском районе средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен БПЛА, который потерпел крушение около Покровского. В 08.16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа над территорией Истринского района Московской области. При падении украинского беспилотника в подмосковной Истре пострадали два человека — мужчина и женщина.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым