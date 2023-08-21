Глава «Роскосмоса» раскрыл причины крушения «Луны-25»

Автоматическая станция «Луна-25» потерпела крушение из-за того, что двигатели проработали больше необходимого времени. Такую версию в эфире телеканала «Россия 24» озвучил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

— В 14 часов 10 минут включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это и явилось основной причиной аварии аппарата, — сказал он.

Связь с аппаратом была потеряна в 14 часов 57 минут. Все попытки ее восстановить не увенчались успехом. Как подтвердил Борисов, станция столкнулась с поверхностью Луны.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Роскосмос ТВ»/YouTube.com

Как говорили ранее в пресс-службе «Роскосмоса», аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны. До этого сообщалось, что со станцией произошла нештатная ситуация.



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Айрат Назипов