В Казани 30 августа после праздничного салюта организуют спецподачу автобусов

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов (архив)

В Казани 30 августа после праздничного салюта в честь Дня республики и города организуют спецподачу автобусов. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

— Будет организована спецподача автобусов по следующим адресам: местный проезд у ЦУМа в направлении ул. Саид-Галеева, остановка «Энергетический университет» в направлении ул. Декабристов, остановка «Молодежный центр» в направлении Кремлевской дамбы, остановка «Цирк» в направлении ул. Батурина, остановка «Центральный стадион» в направлении Кремлевской дамбы и площади Тукая, — сообщил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, 30 августа общественный транспорт Казани будет работать в усиленном режиме. На маршрутах увеличат количество подвижного состава и выполняемых рейсов автобусов и троллейбусов вблизи мест проведения праздничных мероприятий.



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Татьяна Демина