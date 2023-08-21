В Казани из-за Дня республики ограничат движение транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани при подготовке ко Дню республики и города, а также непосредственно 30 августа на некоторых дорогах ограничат движение транспорта. Об этом на «деловом понедельнике» предупредил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

— Это улицы Сибгата Хакима, Марджани, Каюма Насыри, Зайни Султана, Кремлевская, а также в случае необходимости ул. Батурина, — сообщил он.

В связи с ограничениями движения казанцев призвали заранее планировать маршрут и выбирать участки объезда. В качестве альтернативы личному автомобилю для удобства передвижения перед Днем республики и в день его празднования горожанам предложили воспользоваться общественным транспортом.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 30 августа общественный транспорт Казани будет работать в усиленном режиме. На маршрутах увеличат количество подвижного состава и выполняемых рейсов автобусов и троллейбусов вблизи мест проведения праздничных мероприятий.

После праздничного салюта 30 августа в Казани организуют спецподачу автобусов. На них можно будет уехать со следующих точек: местный проезд у ЦУМа в направлении ул. Саид-Галеева, остановка «Энергетический университет» в направлении ул. Декабристов, остановка «Молодежный центр» в направлении Кремлевской дамбы, остановка «Цирк» в направлении ул. Батурина, остановка «Центральный стадион» в направлении Кремлевской дамбы и площади Тукая.



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Татьяна Демина